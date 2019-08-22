В Екатеринбурге полицейских, обвиняемых в совершении группового изнасилования, просят отправить в СИЗО

СЕГОДНЯ 18:36 2019-08-22T18:38:43+03:00

На время следствия машину опечатали. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге продолжается расследование резонансного преступления, в совершении которого обвиняют троих полицейских. Мужчины, по версии следствия, в ночь на 18 августа, изнасиловали 22-летнюю девушку, приехавшую в Екатеринбург из другой страны.

Преступление сексуального характера совершено в служебном автомобиле рядом с гаражами по улице Чайковского, после того, как жертва вышла из частной сауны.

- Органами Следственного комитета по Свердловской области троим действующим сотрудникам городского подразделения полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - говорит официальный представитель СУ СКР по региону Александр Шульга.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

После совершения преступления силовики из областного полицейского Главка задержали всех подозреваемых. Сейчас следователи собирают доказательства, также направлено ходатайство об избрании в отношении всех троих обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В ходе расследования в обязательном порядке будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению преступления, - подтвердил Шульга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/727544" frameborder="0"></iframe> Комментарий СКР по Свердловской области по изнасилованию девушки полицейскими.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Отметим, что обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU