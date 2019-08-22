В Екатеринбурге полицейских, обвиняемых в совершении группового изнасилования, просят отправить в СИЗО
В Екатеринбурге продолжается расследование резонансного преступления, в совершении которого обвиняют троих полицейских. Мужчины, по версии следствия, в ночь на 18 августа, изнасиловали 22-летнюю девушку, приехавшую в Екатеринбург из другой страны.
Преступление сексуального характера совершено в служебном автомобиле рядом с гаражами по улице Чайковского, после того, как жертва вышла из частной сауны.
- Органами Следственного комитета по Свердловской области троим действующим сотрудникам городского подразделения полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - говорит официальный представитель СУ СКР по региону Александр Шульга.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
После совершения преступления силовики из областного полицейского Главка задержали всех подозреваемых. Сейчас следователи собирают доказательства, также направлено ходатайство об избрании в отношении всех троих обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
- В ходе расследования в обязательном порядке будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению преступления, - подтвердил Шульга.
Комментарий СКР по Свердловской области по изнасилованию девушки полицейскими.Видео: СУ СКР по Свердловской области
Отметим, что обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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