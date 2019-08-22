2019-08-22T18:23:01+03:00
Общество

Популярный в Екатеринбурге концерт-холл «Свобода» переехал в заводской цех

В новом большом помещении будет лучше звук, а рядом организуют парковку
Алина СУРИНА
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Фото: личная страница в ВКонтакте концерт-холла СвободаФото: личная страница в ВКонтакте концерт-холла Свобода
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Популярный в Екатеринбурге концерт-холл «Свобода» переехал в заводской цех. В новом большом помещении на Черкасской, 12 будет лучше звук, а рядом организуют парковку. Официальное открытие пройдет 13 сентября. До центра от новой площадки, пишут организаторы, всего пять минут.

- Пока горят сердца и продолжается шоу – мы будем делать свой рок-н-ролл! Мы все лето искали и нашли новое помещение, которое больше предыдущего! У него большая прилегающая территория, где можно организовать парковку и проводить вечеринки на открытом воздухе, - написали организаторы в Instagram.

Обновленный клуб получит название «Арт-Завод Свобода». В новом здании будут проводить не только концерты, но и ярмарки, конференции, корпоративы и большие фестивали. Чтобы облагородить территорию, планируется привлекать мастеров стрит-арта. Теперь в переулке Центральный рынок, 6, где раньше был концерт-холл «Свобода», открылся новый клуб - «Фабрика». Владеет им команда «ТелеКлуба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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