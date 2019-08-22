СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-22T17:49:23+03:00

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Мэрию Екатеринбурга попросили сделать могилу поэта Бориса Рыжего доступной для посетителей. Сейчас место захоронения на Нижне-Исетском кладбище сложно отыскать - указателей нет, а сама могила - неухоженная. С инициативой выступили главный редактор журнала «Урал» Олег Богаев и поэтесса из Владимира Ирина Колесникова. Они почти два часа искали захоронение поэта.

- В двадцатый раз прочесывая кладбище, на сосне мы увидели блеклую табличку «Борис Рыжий», и нырнули, куда указывала стрелочка... в непролазный бурелом. На могиле упавшая старая рябина, выцветшие искусственные цветы. У меня было полное ощущение, что этого человека, никто давно не помнит, не любит, не знает. НО!!! Ведь вся страна читает, восхищается, цитирует, ставит спектакли по стихам, - написала поэтесса Ирина Колесникова в Facebook.

Литературные деятели устроили уборку на месте захоронения, а после обратились к администрации Екатеринбурга в посте в Facebook с просьбой обустроить место захоронения поэта и поставить указатели на протяжении всего пути до могилы Бориса Рыжего, начиная от входа в Нижне-Исетское кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU