Два южанина пошли под суд за убийство предпринимателя из Березовского
На Урале будут судить двух граждан Таджикистана укравших животных с фермы на машине убитого грузчика. Преступникам грозит пожизненное заключение. Их обвиняют в убийстве, угоне с применением насилия и краже с причинением значительного ущерба гражданину. Украсть домашних животных мужчины заранее запланировали на одной из ферм в поселке Верхнее Дуброво.
- Злоумышленники под предлогом перевозки мебели обратились к водителю, осуществляющему на своем автомобиле грузоперевозки. Доехав вместе с водителем из Березовского в Верхнее Дуброво, в безлюдном месте попросили водителя выйти из автомобиля, после чего нанесли ему множественные удары молотком по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался.
На грузовом автомобиле убитого сообщники похитили 4 овец и 7 телят. Похищенный скот перевезли в дом к своему знакомому, а угнанный фургон бросили на трассе.Хозяйке животных причинен ущерб на сумму более 128 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU