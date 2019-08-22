Два южанина пошли под суд за убийство предпринимателя из Березовского

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-22T17:57:47+03:00

Двух уральцев будут судить за кражу фермерских животных на машине убитого ими грузчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Урале будут судить двух граждан Таджикистана укравших животных с фермы на машине убитого грузчика. Преступникам грозит пожизненное заключение. Их обвиняют в убийстве, угоне с применением насилия и краже с причинением значительного ущерба гражданину. Украсть домашних животных мужчины заранее запланировали на одной из ферм в поселке Верхнее Дуброво.

- Злоумышленники под предлогом перевозки мебели обратились к водителю, осуществляющему на своем автомобиле грузоперевозки. Доехав вместе с водителем из Березовского в Верхнее Дуброво, в безлюдном месте попросили водителя выйти из автомобиля, после чего нанесли ему множественные удары молотком по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался.

На грузовом автомобиле убитого сообщники похитили 4 овец и 7 телят. Похищенный скот перевезли в дом к своему знакомому, а угнанный фургон бросили на трассе.Хозяйке животных причинен ущерб на сумму более 128 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU