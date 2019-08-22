2019-08-22T16:42:21+03:00
Общество

Общественный огород и смотровая башня: екатеринбуржские архитекторы показали проект парка «Уралмаш»

На проект потратят 520 миллионов
Алина СУРИНА
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Фото: АтомстройкомплексФото: Атомстройкомплекс
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Екатеринбуржские архитекторы показали проект парка «Уралмаш». Предварительная стоимость проекта - 520 миллионов. Одной из фишек концепции стал «общественный огород» - теплицы и грядки, где любой желающий сможет выращивать овощи или зелень. При этом на случай, если идея не приживется, рассказывают заказчики проекта в «Атомстройкомлексе», предусмотрена возможность трансформации грядок в обычные городские клумбы. Колесо обозрения планируют заменить смотровой площадкой.

Фото: Атомстройкомплекс

Фото: Атомстройкомплекс

- На основе пожеланий жителей проектная группа разработала концепцию благоустройства и готова представить ее администрации города. Концепция подразумевает вариант управления парком путем привлечения внешнего оператора, - рассказали в «Атомстройкоплексе». - Для этого на центральной аллее запроектирован небольшой хозяйственный блок, предусмотрена возможность для монетизации работы оператора за счет проката спортивного инвентаря (лыж, коньков), организации пункта питания - например, небольшой кофейни. Все остальные площадки в парке задуманы как бесплатные

Фото: Атомстройкомплекс

Фото: Атомстройкомплекс

По проекту предполагается сделать дополнительную трамвайную остановку на улице Машиностроителей и дополнительные входные группы, чтобы сделать парк транзитным. Также в парке запланировано создание амфитеатра, беседок и детской площадки. «Атомстройкомплекс» готов дорабатывать концепцию с администрацией Екатеринбурга и участвовать в конкурсе на проектную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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