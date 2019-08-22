Материалы по смертельному ДТП на Малышева отвезут в Челябинск для повторной экспертизы

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-22T16:15:37+03:00

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Документы и материалы по делу о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге пройдут повторную экспертизу. Напомним, рано утром 4 августа Владимир Васильев за рулем Kia Rio столкнулся с «ВАЗ 21010» с символикой Uber, внутри которого находились 25-летний таксист Александр Трушков и 26-летний пассажир Виталий Никифоров. Оба погибли.

Несмотря на то, что Васильев, по словам очевидцев, гнал на большой скорости и вел себя неадекватно, экспертиза, которую провели в Екатеринбурге, показала, что он был трезв. Однако позднее в освидетельствовании нашли грубые ошибки: эксперты указали неправильное имя и дату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

– В пятницу все, в том числе смывы с рук и срезы с ногтей, отвезут в Челябинск. По словам следователя, эту меру предприняли, чтобы исключить какое-либо давление, – рассказал адвокат Трушковой. – Я пока никакого давления не ощутил, а ошибки в экспертизе считаю халатностью.

Пока неизвестно, сколько времени потребуется на повторное исследование.

В суде Васильев настаивал, что перед ДТП он ехал со скоростью 70 километров в час, однако вдруг почувствовал головную боль.

– Я находился в предобморочном состоянии. Раньше такое происходило только раз - три года назад. К врачу не обращался. Я не понимал, что происходит, – заявил он.

При этом следователь подчеркивал, что до аварии, за 2018 и 2019 год его 12 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Сейчас Васильев находится в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU