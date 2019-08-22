Материалы по смертельному ДТП на Малышева отвезут в Челябинск для повторной экспертизы
Документы и материалы по делу о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге пройдут повторную экспертизу. Напомним, рано утром 4 августа Владимир Васильев за рулем Kia Rio столкнулся с «ВАЗ 21010» с символикой Uber, внутри которого находились 25-летний таксист Александр Трушков и 26-летний пассажир Виталий Никифоров. Оба погибли.
Несмотря на то, что Васильев, по словам очевидцев, гнал на большой скорости и вел себя неадекватно, экспертиза, которую провели в Екатеринбурге, показала, что он был трезв. Однако позднее в освидетельствовании нашли грубые ошибки: эксперты указали неправильное имя и дату.
Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»
– В пятницу все, в том числе смывы с рук и срезы с ногтей, отвезут в Челябинск. По словам следователя, эту меру предприняли, чтобы исключить какое-либо давление, – рассказал адвокат Трушковой. – Я пока никакого давления не ощутил, а ошибки в экспертизе считаю халатностью.
Пока неизвестно, сколько времени потребуется на повторное исследование.
В суде Васильев настаивал, что перед ДТП он ехал со скоростью 70 километров в час, однако вдруг почувствовал головную боль.
– Я находился в предобморочном состоянии. Раньше такое происходило только раз - три года назад. К врачу не обращался. Я не понимал, что происходит, – заявил он.
При этом следователь подчеркивал, что до аварии, за 2018 и 2019 год его 12 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Сейчас Васильев находится в СИЗО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге завели уголовное дело на виновника аварии на Малышева. Владимиру Васильеву грозит до 15 лет лишения свободы (подробнее).
«Я кричал Вове, чтобы он тормозил, но он продолжал гнать»: друг виновника смертельной аварии на Малышева отрицает угон автомобиля. «Комсомолка» пообщалась с Глебом Березкиным, который сидел на пассажирском месте в Kia (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU