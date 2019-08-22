2019-08-22T15:21:06+03:00
Экономика

Голосовая система будет предупреждать екатеринбуржцев о нарушении правил перехода на железной дороге

Предупреждение срабатывает при приближении человека к путям ближе, чем на 12 метров
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С начала года 72 человека получили травмы на железнодорожных путях по причине несоблюдения правил безопасностиС начала года 72 человека получили травмы на железнодорожных путях по причине несоблюдения правил безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На перегоне Шарташ – Аппаратная (в черте Екатеринбурга) Свердловская магистраль установила новое экспериментальное оборудование, которое предупреждает граждан об опасности перехода железной дороги в неположенном месте. При приближении человека к путям на расстояние менее 12 метров срабатывает датчик движения, и через динамик звучит голосовое предупреждение о том, что хождение по путям строго запрещено.

Также во время срабатывания прибор мигает ярким светом. В темное время суток система звукового оповещения снижает уровень громкости, чтобы не доставлять неудобства жителям близлежащих домов.

Установка инновационного оборудования является экспериментом, проводимым СвЖД в рамках мероприятий по предупреждению случаев травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ближайшее время такие же модули планируется установить еще в 9 местах на полигоне СвЖД, где наиболее часто фиксируются случаи несанкционированного перехода через пути.

Оборудование разработано, изготовлено и протестировано сотрудниками Свердловского регионального центра связи (входит в структуру Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»).

С начала 2019 года на СвЖД по причине несоблюдения правил безопасности травмировано 72 человека (в 2018 году за аналогичный период – 76 человек), из них 40 погибли (в 2018 – 48 человек). Среди погибших, как и в прошлом году, двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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