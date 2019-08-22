2019-08-22T15:05:34+03:00
Общество

Разрежут и утилизируют: специалисты эвакуируют лайнер «Уральских авиалиний» с кукурузного поля

Ни одну из его частей больше эксплуатировать не будут
Мария Трапезникова
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Самолет А321 будет разрезан и по частям вывезен на утилизациюСамолет А321 будет разрезан и по частям вывезен на утилизациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковье начались работы по эвакуации лайнера А321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку посреди кукурузного поля. Сейчас на месте инцидента работают инженеры и авиатехники.

- Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны, разряжены или сняты, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». - Помимо этого, с самолета удалены все ценные блоки и двигатели.

После согласования с ГИБДД Раменского района, с 23 августа воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию. В будущем никакие части этого лайнера эксплуатироваться не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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