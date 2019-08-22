2019-08-22T14:38:09+03:00
Общество

Екатеринбургское предприятие выплатит 100 тысяч за свалку на месте больницы

Отходы скапливались на участке с 2015 года
Мария Трапезникова
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Предприятие должно выплатить штраф в 100 тысяч рублей за свалку на месте больницыПредприятие должно выплатить штраф в 100 тысяч рублей за свалку на месте больницыФото: Галина Соловьева
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Екатеринбургская прокуратура наказала предприятие за свалку на месте больницы. Участок располагался на улице 8 Марта. С 2015 года на месте, предназначенном для больницы, скапливались отходы.

- В связи с этими нарушениями прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении экологических требований при обращении с отходами производства, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас предприятию грозит штраф в 100 тысяч рублей. Все отходы с участка будут в ближайшее время вывезены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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