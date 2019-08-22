2019-08-22T15:01:08+03:00
Происшествия

Несколько раз ударил ножом: на Урале мужчину обвиняют в убийстве своего товарища

Перед этим у них произошла драка
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Верхней Салде обвинили в убийстве 46-летнего местного жителя. Ранее он уже приводился за аналогичные преступления. 9 августа этого года в квартире он нанес своему товарищу несколько колото-резаных ранений в шею, отчего тот погиб на месте.

- По данным следствиям, мотивом преступления послужила личная неприязнь. Перед инцидентом между мужчинами произошла драка, в ходе которой потерпевший стал угрожать обвиняемому ножом, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - В ответ на это обвиняемый отобрал нож у своего оппонента и убил его.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Подозреваемый полностью признал вину. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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