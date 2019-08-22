Екатеринбуржцу, который продал квартиры по «липовым» документам, грозит до 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-22T13:29:18+03:00

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В Екатеринбурге дело 33-летнего мужчины, обвиняющегося в мошенничестве с недвижимостью, направили в суд. По версии следствия он продал две арендованные квартиры по поддельным документам.

- Он потребовал у владельцев подтверждающее право собственности на недвижимость – якобы для проверки документов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. – После заключения договора аренды он изготовил поддельные документы и паспорта на имя настоящих собственников. Таким образом, он продал 2 квартиры.

Общий ущерб составил 5 миллионов рублей. Полиции удалось установить личность мошенника – он был задержал в мае этого года в Москве, при нем обнаружили поддельный паспорт. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU