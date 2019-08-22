«Сын причиняет себе боль»: На Урале многодетная мама мечтает поставить на ноги приемного сына

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-22T13:46:10+03:00

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Анжелика Севастьянова (фамилия изменена – прим.ред.) из Сухого Лога – мама троих детей. Ее родная дочка выросла, вышла замуж за военного и переехала в Калининград. Оставшись одна, Анжелика решила взять на воспитание детей из детского дома: девочку и мальчика.

- Я всегда находилась рядом с детьми, так как работала воспитателем в детском саду. Поэтому идея взять ребенка появилась еще 10 лет назад. Родные меня отговаривали. У меня ведь были проблемы со здоровьем, - рассказывает Анжелика Владимировна. – Но я очень хотела детей.

В итоге женщина взяла на воспитание девочку Валерию – ей сейчас 17 лет и в этом году она поступает в университет, и мальчика Александра – ему 2,5 годика.

Анжелика воспитывает их одна. Сейчас семья живет на пособия за приемных деток, которые каждый месяц отчисляют Органы опеки и попечительства. На всю семью это 19 тысяч рублей. В квартире давно уже нужен ремонт, а маленький сын, Александр, нуждается в помощи врачей.

Фото: предоставлено Анжеликой Севастьяновой

- Пока Саша маленький, нам диагноз не ставят. Но психолог и невропатолог предполагают, что у него расстройство аутистического спектра,- рассказывает мама ребенка. – Сын практически не разговаривает и очень сильно боится перемен в обстановке. Когда рядом с ним появляются незнакомцы, он начинает причинять себе боль: кусаться и царапаться. В детский садик Саша не проходил и месяца, начинает задыхаться и кашлять от страха. Он не понимает боли. Может обжечься об батарею и не понять, что с ним не так. Ему приходится объяснять: «Это больно», «Это опасно».

Анжелика с самого начала знала, что у Александр особенный ребенок.

- Во время рождения ребенок начал задыхаться, но его спасли врачи, - продолжает Севастьянова. – Я на это закрыла глаза. Хочу помочь мальчику приспособиться к жизни. Для меня и Лера, и Саша – родные детки. Я посвятила им всю свою жизнь и обязательно подниму их на ноги.

Если вы знаете специалистов, которые могут помочь маленькому Саше или сами хотите помочь семье с ремонтом или деньгами, то можно напрямую позвонить Анжелике Владимировне: +7-(953)-040-49-54.

ИСТОЧНИК KP.RU