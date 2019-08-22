В Каменске-Уральском День пенсионера будут отмечать до октября

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-22T13:16:24+03:00

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25 августа в Свердловской области в седьмой раз отметят День пенсионера. В Каменске-Уральском решили сделать акцент на здоровье пожилых горожан: с 25 августа по 1 октября пенсионеров ждут в поликлинике Городской больницы, где можно будет пройти диспансеризацию, а также поставить бесплатно прививку от клеща.

Также пенсионеры Каменска-Уральского могут записаться в «Центр здоровья» в поликлинике №3 по адресу: улица Рябова 20 в кабинете 22. Здесь на современном оборудовании можно за одно посещение определить общий уровень состояния здоровья, пишет информационный портал KU66.RU.

Обследование в «Центре здоровья» специалисты проведут бесплатно. Для этого нужно записаться на прием по телефону 8 – 3439 – 39 65 96.

Отметим, что День пенсионера был учрежден с подачи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2012 году. Цель праздника – обратить внимание на проблемы пожилых граждан, повысить уровень их поддержки и создать условия для их долголетия.

ИСТОЧНИК KP.RU