2019-08-22T13:18:31+03:00
Общество

Тима Белорусских и Billie Eilish: что слушают жители Екатеринбурга

«Яндекс.Музыка» создала специальный плейлист для жителей уральской столицы
Мария Трапезникова
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"Яндекс.Музыка" создала специальный плейлист Екатеринбурга, сформированный по самым популярным песням среди горожан"Яндекс.Музыка" создала специальный плейлист Екатеринбурга, сформированный по самым популярным песням среди горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Яндекс.Музыка» создала специальный плейлист для екатеринбуржцев. В него вошли 50 самых популярных треков этого лета, которые жители мегаполиса слушали чаще всего. Композиции будут обновляться раз в месяц.

Самыми популярными исполнителями у екатеринбуржцев стали Тима Белорусских, Артур Пирожков, Ленинград и Billie Eilish. Однако, среди представленных в списке песен нет местных исполнителей.

Фото: скриншот "Яндекс.Музыка"

Фото: скриншот "Яндекс.Музыка"

Отметим, что у екатеринбургского плейлиста свой особенный дизайн. Он отражает культуру региона и особенности ландшафта. На фоновом изображении нарисована буква «Е» с малахитом и полезными ископаемыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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