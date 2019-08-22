2019-08-22T13:09:30+03:00
Общество

На Урале продолжают искать мужчину и полугодовалого младенца, которые были на перевернувшейся лодке

Поиски приостановили из-за плохой погоды
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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Спасатели продолжили поиски мужчины и полугодовалого младенца, которые перевернулись в лодке на реке Лозьве.

- Поиски были приостановлены 12 августа из-за резкого подъема уровня воды в реке в связи с обильными дождями, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – Сейчас спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда Службы спасения на лодке обследуют акваторию и прибрежную зону.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 1 августа. В перевернувшейся лодке находилось 5 человек, из них 3 детей. Спасатели нашли тела матери и двух детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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