«Плавал по реке на бревне»: под Екатеринбургом завершились поиски 15-летнего подростка
Под Екатеринбургом на Патрушихинском пруду завершились поиски 15-летнего подростка. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
- Днем 21 августа он купался в районе плотины с 3 своими знакомыми. Подростки заплыли до середины водоема, а затем решили вернуться обратно, - поделились там. – Но один из молодых людей соскользнул с бревна и утонул.
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Оказалось, что подросток плохо плавал. Мальчика весь день искали спасатели и водолазы. Сейчас следствие устанавливает точные причины гибели мальчика, проводится судмедэкспертиза, а также опрашиваются очевидцы и члены семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU