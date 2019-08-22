2019-08-22T13:28:22+03:00
Происшествия

«Плавал по реке на бревне»: под Екатеринбургом завершились поиски 15-летнего подростка

Оказалось, что мальчик плохо плавал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Под Екатеринбургом на Патрушихинском пруду завершились поиски 15-летнего подростка. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

- Днем 21 августа он купался в районе плотины с 3 своими знакомыми. Подростки заплыли до середины водоема, а затем решили вернуться обратно, - поделились там. – Но один из молодых людей соскользнул с бревна и утонул.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Оказалось, что подросток плохо плавал. Мальчика весь день искали спасатели и водолазы. Сейчас следствие устанавливает точные причины гибели мальчика, проводится судмедэкспертиза, а также опрашиваются очевидцы и члены семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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