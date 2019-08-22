Родители разрешили кататься: под Екатеринбургом 14-летний байкер сбил женщину
В поселке Сагра Верхнепышминского района в лесу произошло ДТП, в результате которого пострадала 40-летняя женщина. 14-летний подросток, управляя спортбайком, не справился с управлением и наехал на пешехода.
В результате этого женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого скелета. Подростку не было 18 лет, поэтому права ему не выдали. Спортбайком он управлял без мотошлема и другой защитной амуниции.
- ТС принадлежит отцу мальчика. В день ДТП ребенок спросил разрешения покататься на нем, родители разрешили – они посчитали, что управлять байком ему можно, поскольку катается он только по лесной зоне, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Сейчас родители мальчика привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает, что маленькие дети не имеют права управлять авто- и мототранспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU