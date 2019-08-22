2019-08-22T11:38:26+03:00
Происшествия

Родители разрешили кататься: под Екатеринбургом 14-летний байкер сбил женщину

Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В поселке Сагра Верхнепышминского района в лесу произошло ДТП, в результате которого пострадала 40-летняя женщина. 14-летний подросток, управляя спортбайком, не справился с управлением и наехал на пешехода.

В результате этого женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого скелета. Подростку не было 18 лет, поэтому права ему не выдали. Спортбайком он управлял без мотошлема и другой защитной амуниции.

- ТС принадлежит отцу мальчика. В день ДТП ребенок спросил разрешения покататься на нем, родители разрешили – они посчитали, что управлять байком ему можно, поскольку катается он только по лесной зоне, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас родители мальчика привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает, что маленькие дети не имеют права управлять авто- и мототранспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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