«Пятерочку» оштрафовали на 300 тысяч за нарушение пожарной безопасности
Два магазина сети «Пятерочка» оштрафованы на 300 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности. Проверка проводилась в ноябре – декабре прошлого года.
- В них был выявлен ряд нарушений, которые несли реальную угрозу здоровью и жизни посетителей и работников магазина, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – В одном из магазинов двери эвакуационных выходов из торгового зала были закрыты на ключ, и без внутреннего ключа их было открыть невозможно. Ширина выходов не соответствовала нормам, а рядом с ним поставили печи, которые заграждали дорогу.
В другом магазине были неисправны механизмы для самозакрывания противопожарных дверей складов, а помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения в соответствии с проектом.
Таким образом, каждому из магазинов назначили штраф в 150 тысяч рублей. АО «ТД «Перекресток», которому принадлежит «Пятерочка», не согласился с решением и подал апелляцию в Облсуд, однако там решение оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU