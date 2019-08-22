2019-08-22T11:24:10+03:00
Общество

«Пятерочку» оштрафовали на 300 тысяч за нарушение пожарной безопасности

В магазинах были закрыты двери эвакуационных выходов и не исправны огнетушители
Мария Трапезникова
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Два магазина "Пятерочки" оштрафовали на 300 тысяч рублей за несоблюдение правил пожарной безопасностиДва магазина "Пятерочки" оштрафовали на 300 тысяч рублей за несоблюдение правил пожарной безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Два магазина сети «Пятерочка» оштрафованы на 300 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности. Проверка проводилась в ноябре – декабре прошлого года.

- В них был выявлен ряд нарушений, которые несли реальную угрозу здоровью и жизни посетителей и работников магазина, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – В одном из магазинов двери эвакуационных выходов из торгового зала были закрыты на ключ, и без внутреннего ключа их было открыть невозможно. Ширина выходов не соответствовала нормам, а рядом с ним поставили печи, которые заграждали дорогу.

В другом магазине были неисправны механизмы для самозакрывания противопожарных дверей складов, а помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения в соответствии с проектом.

Таким образом, каждому из магазинов назначили штраф в 150 тысяч рублей. АО «ТД «Перекресток», которому принадлежит «Пятерочка», не согласился с решением и подал апелляцию в Облсуд, однако там решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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