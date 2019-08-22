Екатеринбургские студенты отдают за аренду жилья больше половины зарплаты

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-22T10:26:38+03:00

Средняя зарплата студента в Екатеринбурга - 30,3 тысячи рублей, из них больше половины приходится отдавать за аренду жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Однушка», в среднем, обойдется в 17,2 тысячи в месяц

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В Екатеринбурге студенты отдают больше половины своей зарплаты на аренду жилья. Общая стоимость однокомнатной квартиры за 5 лет может превысить общую цену обучения на платном отделении вуза.

- В среднем по стране зарплата студентов – 30,3 тысячи рублей в месяц, - рассказали аналитики «Авито». – Для снятия «однушки» в Екатеринбурге им придется отдать 17 257 тысяч за месяц – это 55% ежемесячного дохода (в случае, если у студента нет других заработков).

Самыми дорогими городами для жилья оказались Москва и Санкт-Петребург, а самыми дешевыми – Ставрополь, Смоленск и Оренбург.

ИСТОЧНИК KP.RU