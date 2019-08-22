Решил принять ванну: на Юго-Западе Екатеринбурга самосвал угодил в яму с горячей водой
На месте укладывали новый асфальт
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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На Юго-Западе Екатеринбурга, на перекрестке улиц Шаумяна и Ясная, самосвал угодил в яму с горячей водой. Об этом очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
По их словам, там сейчас проводятся работы по укладке нового асфальта. Во время этих работ машина провалилась под землю кабиной кверху.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
В отдел пропаганды ГИБДД рассказали, что к ним информации о пострадавших не поступало. Местные жители отметили, что с водителем грузовика все хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU