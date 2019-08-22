Решил принять ванну: на Юго-Западе Екатеринбурга самосвал угодил в яму с горячей водой

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-22T10:10:54+03:00

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На Юго-Западе Екатеринбурга, на перекрестке улиц Шаумяна и Ясная, самосвал угодил в яму с горячей водой. Об этом очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

По их словам, там сейчас проводятся работы по укладке нового асфальта. Во время этих работ машина провалилась под землю кабиной кверху.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В отдел пропаганды ГИБДД рассказали, что к ним информации о пострадавших не поступало. Местные жители отметили, что с водителем грузовика все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU