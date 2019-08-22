На трассе Екатеринбург – Курган ночью установят реверсивное движение

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-22T09:55:26+03:00

Одну полосу закроют с 21:00 22 августа до 03:00 23 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там будут ремонтировать ж/д переезд

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На 55 километре трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, рядом с поселком Марамзино, введется реверсивное движение.

- В связи с работами на ж/д переезде закроют одну полосу с 21:00 22 августа до 03:00 23 августа. На месте будут выставлены регулировщики, - сообщают в пресс-службе Уралуправтодора.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД. Помимо этого, нужно заранее планировать маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU