В Екатеринбурге жителям ЖБИ вернули горячую воду
С тазиками и кастрюлями пока остаются Пионерский и Березовский
Жителей ЖБИ подключили к горячей водеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Энергетики подключили жителей ЖБИ к горячей воде. Напомним, что ранее район попадал в зону отключения Ново-Свердловской ТЭЦ.
- Обеспечить подачу воды удалось за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях, наладке гидравлического режима, оптимизации диагностических испытаний и ремонтных работ, - рассказали энергетики. – К воде подключили 149 домов.
Напомним, что несколько дней назад воду дали жителям Синих Камней. Пока что ограниченными в благе остаются Пионерский и Березовский.
ИСТОЧНИК KP.RU