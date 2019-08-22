В Екатеринбурге жителям ЖБИ вернули горячую воду

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-22T09:30:21+03:00

С тазиками и кастрюлями пока остаются Пионерский и Березовский

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Энергетики подключили жителей ЖБИ к горячей воде. Напомним, что ранее район попадал в зону отключения Ново-Свердловской ТЭЦ.

- Обеспечить подачу воды удалось за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях, наладке гидравлического режима, оптимизации диагностических испытаний и ремонтных работ, - рассказали энергетики. – К воде подключили 149 домов.

Напомним, что несколько дней назад воду дали жителям Синих Камней. Пока что ограниченными в благе остаются Пионерский и Березовский.

ИСТОЧНИК KP.RU