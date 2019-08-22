В Екатеринбурге водителю «бешенного» трамвая грозит штраф и год тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-22T09:22:42+03:00

Она нарушила должностные инструкции, в результате этого пострадал пассажир

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В Екатеринбурге вынесли приговор водителю «бешенного» трамвая Марине Шкуратенко. Напомним, что инцидент произошел 17 июля.

- Женщина управляла технически исправным трамваем №26. На остановке общественного транспорта «Улица Блюхера» в связи обнаруженной неисправностью электронного регулятора трамвая по согласованию с диспетчером было принято решение о буксировке неисправного вагона другими, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако водитель, не дождавшись установки противооткатного башмака, покинула кабину и нарушила, таким образом, требования должностной инструкции. После этого вагон поехал без водителя и врезался в другой трамвай.

- В результате этого 52-летний пассажир второго трамвая получил травму головы и туловища, повлекшие тяжкий вред здоровья, - добавили в прокуратуре.

По итогам заседания Марина Шкуратенко получила наказание в виде лишения свободы на 1 год. Помимо этого ей запретили управлять ТС на 6 месяцев. Потерпевшему она обязана выплатить 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU