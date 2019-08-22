2019-08-22T09:01:10+03:00
Общество

В Кольцово у пассажира забрали почти 300 деталей для смартфонов

Мужчина вез их в новый филиал фирмы в Душанбе
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Таможенники аэропорта Кольцово конфисковали у пассажира рейса «ЕкатеринбургДушанбе» 280 комплектующих деталей для смартфонов и компьютеров.

- В чемодане он вез 150 карт памяти, 50 микрокомпьютеров, 42 блока питания и 38 компьютерных гарнитур, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Мужчина объяснил инспекторам, что фирма, в которой он работает, планирует открыть филиал в Душанбе, именно для этого он и вез комплектующие.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сейчас весь товар изъят и помещен на склад временного хранения. Мужчина грозит штраф от половины до двукратной стоимости всей партии деталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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