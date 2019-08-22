«Остановился на обочине купить воды»: под Екатеринбургом Nissan влетел под грузовик, водитель погиб

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-22T08:37:03+03:00

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На 15 километре Серовского тракта сегодня, 22 августа, в 04:40 произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки Nissan не справился с управлением и влетел под стоящий на обочине грузовик. В результате столкновения он скончался еще до прибытия медиков.

- Со слов водителя грузовика, он остановился на обочине около заправки на несколько минут, чтобы купить воды, - рассказали в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Возвращаясь обратно, он увидел, что Nissan летит прямо в сторону его ТС и, не сбавляя скорости, въезжает в него.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас по факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напоминают о соблюдении ПДД и скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU