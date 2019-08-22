ПСБ банк увеличил ипотечный портфель в Свердловской области более чем на 30% с начала года

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-22T08:26:02+03:00

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Уральский филиал ПСБ банка за первое полугодие 2019 года увеличил ипотечный портфель более чем на 30% – до 3,28 млрд рублей и вошел в региональный ТОП-5 банков по объёму выдач ипотеки (по данным ИА «БанкИнформСервис»).

- В первом полугодии мы выдали 579 ипотечных кредитов на сумму 1 154,8 млрд – рассказал Сандалов Антон, руководитель Ипотечного центра ПСБ в Екатеринбурге. –Средняя ставка в 1 полугодии 2019 года в ПСБ составила 9,68%. Такой рост мы связываем и с тем, что ПСБ предлагает привлекательные условия по ипотечным программам на рынке, так и с увеличением доли ипотечных кредитов, оформляемых по программам государственной поддержки, в том числе, военной ипотеки.

В августе мы снизили ставки по программам ипотечного кредитования в среднем на 0,6 процентных пункта. На сегодняшний день самая низкая ставка по ипотеке ПСБ – 8,7% годовых. Такая ставка доступна по кредитам на покупку квартиры в новостройке на сумму от 3,5 млн руб. в Екатеринбурге и Свердловской области. Ставка действует для кредитов с первоначальным взносом 15% в рамках акции до 31 августа. Кроме того, ПСБ предлагает очень привлекательные условия по госпрограмме «Семейная ипотека» – теперь ставка снижена до 4,65% годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования.

По данным Уральского ГУ ЦБ РФ, всего за первое полугодие 2019 года в Свердловской области выдано 19285 ипотечных кредитов на сумму 38,4 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU