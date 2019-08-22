Номера сняли: в центре Екатеринбурга столкнулись Toyota и Mitsubishi

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-22T08:24:08+03:00

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Сегодня утром, 22 августа, в центре Екатеринбурга произошло ДТП на пересечении улиц Ленина – Бажова. Информация диспетчерам поступила в 6:45.

- По предварительной информации, Mitsubishi двигалась по Ленина со стороны Луначарского в сторону Восточной налево на запрещающий сигнал, - прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Стрелка «зеленого» уже погасла, а автомобиль продолжил ехать. А навстречу двигался автомобиль Toyota Camry.

После столкновения обе машины отбросило на тротуар, удар пришелся в правый бок паркетника. В ГИБДД также отметили, что при ДТП пострадал пассажир Toyota. Однако пока не известно, какие у него травмы.

Очевидцы говорят, что сразу после столкновения с Camry практически сразу сняли номерные знаки. Очень часто так делают, если в аварии пострадала машина из правительственного парка.

Кстати, в начале августа в ДТП попал автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. С него тоже сразу сняли номера.

На пересечении улиц Ленина - Бажова произошла авария.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU