2019-08-22T08:02:16+03:00
Происшествия

В екатеринбургском метро на станции Уралмаша скончался мужчина

Сейчас устанавливается личность погибшего
Мария Трапезникова
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Сейчас следователи устанавливают точную причину гибели и личность мужчиныСейчас следователи устанавливают точную причину гибели и личность мужчиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром, 22 августа, на станции метро «Проспект Космонавтов» погиб мужчина. Об этом сообщили местные жители в сообществе «Инцидент Екатеринбург». В пресс-службе СКР по Свердловской области этоинформацию подтвердили.

- Сейчас на место выехали следователи Орджоникидзевского района, - отметили там. – По предварительным данным, криминала пока нет.

По этому факту проводится проверка и устанавливаются точные причины гибели, а также личность мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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