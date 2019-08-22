В екатеринбургском метро на станции Уралмаша скончался мужчина
Сейчас устанавливается личность погибшего
Сейчас следователи устанавливают точную причину гибели и личность мужчиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром, 22 августа, на станции метро «Проспект Космонавтов» погиб мужчина. Об этом сообщили местные жители в сообществе «Инцидент Екатеринбург». В пресс-службе СКР по Свердловской области этоинформацию подтвердили.
- Сейчас на место выехали следователи Орджоникидзевского района, - отметили там. – По предварительным данным, криминала пока нет.
По этому факту проводится проверка и устанавливаются точные причины гибели, а также личность мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU