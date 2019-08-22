2019-08-22T07:26:28+03:00
Общество

Огонь захватил три машины и гараж: на Урале загорелась автошкола

Никто не пострадал, а вот имущество уничтожено
Мария Трапезникова
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Пожарные подоспели вовремя и потушили огонь за несколько минутПожарные подоспели вовремя и потушили огонь за несколько минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Алапаевске сегодня ночью, 22 августа, загорелась автошкола на улице Токарей. Диспетчеры получили информацию в 01:45.

- На площади к 70 «квадратов» сгорели 3 автомобиля Renault Logan, кровля гаражного бокса, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – Внутри сгорело все хранившееся имущество автошколы.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

В тушении участвовали 8 спасателей и 2 машины спецтехники. В 01:53 пожар был локализован, в 02:03 пламя полностью загасили. Разбор сгоревших конструкций закончился около 4 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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