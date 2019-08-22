2019-08-22T07:09:05+03:00
Общество

В Кольцово прилетели несколько самолетов, которые должны были сесть в Тюмени

В месте назначения из-за тумана очень плохая видимость
Мария Трапезникова
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Пять рейсов, которые должны были сесть в Тюмени, направлены в аэропорт КольцовоПять рейсов, которые должны были сесть в Тюмени, направлены в аэропорт КольцовоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько самолетов, которые должны были прилететь сегодня утром, 22 августа, в аэропорт Тюмени, временно приземлились в Кольцово. Оказалось, что в месте назначения сейчас сильные туманы, поэтому по соображением безопасности пилоты решили совершить вынужденную посадку в соседнем авиапорту.

- Из-за сложных метеоусловий в Тюмени в Кольцово прибыло 5 самолетов, - сообщили в пресс-службе аэропорта. – Это рейсы DP-449 Москва — Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург — Тюмень, SU-1502 и SU-1508 Москва — Тюмень, RL-8868 Энфида — Тюмень.

По данным аэропорта Тюмени, задерживаются многие рейсы. Фото: аэропорт "Рощино", онлайн-табло

По данным аэропорта Тюмени, задерживаются многие рейсы. Фото: аэропорт "Рощино", онлайн-табло

В настоящее время все пассажиры находятся в Кольцово и ожидают вылета в Тюмень. Напомним, что похожий случай произошел 15 августа – из-за сильного тумана самолеты не могли приземлиться в Екатеринбурге, поэтому их отправили на запасной аэродром в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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