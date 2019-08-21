«Соскользнул с бревна и начал тонуть»: в Екатеринбурге на Патрушихинском пруду ищут подростка
14-летний мальчик купался с друзьями
Фото: Инцидент Екатеринбург
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По словам очевидцев, подросток купался с друзьями на бревне на Патрушихинском пруду в районе плотины. Ребята заплыли до середины речки, затем поплыли обратно. Один из парней соскользнул с бревна и начал тонуть. Друг пытался спасти его, но они оба пошли на дно. Его друг все же смог выплыть на берег и стал звать на помощь.
- Обращение было. Поиски пока результатов не дали. На сегодня они пока приостановлены с учетом темного времени суток. Завтра будут продолжены, - добавили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU