«Соскользнул с бревна и начал тонуть»: в Екатеринбурге на Патрушихинском пруду ищут подростка

СЕГОДНЯ 20:27 2019-08-21T20:27:27+03:00

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По словам очевидцев, подросток купался с друзьями на бревне на Патрушихинском пруду в районе плотины. Ребята заплыли до середины речки, затем поплыли обратно. Один из парней соскользнул с бревна и начал тонуть. Друг пытался спасти его, но они оба пошли на дно. Его друг все же смог выплыть на берег и стал звать на помощь.

- Обращение было. Поиски пока результатов не дали. На сегодня они пока приостановлены с учетом темного времени суток. Завтра будут продолжены, - добавили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU