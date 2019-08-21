СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-21T19:09:28+03:00

В Екатеринбурге женщина-риэлтор с сыном похитили почти 100 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге женщина-риэлтор с сыном похитили почти 100 миллионов. Деньги брали под предлогом продажи долей в строящихся домах

Мошенникам удалось обмануть 84 человека. Лариса Максимова четыре года пользовалась должностью начальника риэлтерского отдела «Центр недвижимости «Уральская крепость», а затем ЖСК «Народный». Максимов Дмитрий с матерью приобрел в собственность земельные участки, на которых они начали самовольно возводить многоквартирные дома. Мать и сын «забыли» получить разрешение на строительство.

- Для привлечения клиентов разместили рекламу о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах. Скрывая от граждан информацию о незаконности строительства и риске признания в судебном порядке строений самовольно возведенными и подлежащими сносу, Максимовы заключали с гражданами договоры паевого участия, инвестирования объектов недвижимости либо о создании общей долевой собственности и получали оплату за квартиры в строящихся домах и доли в земельных участках, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В 2013 году строительство многоквартирных домов было прекращено. Деньги потерпевшим никто не вернул, как и обещанные жилые помещения. Самовольные постройки снесли по решению суда. Сегодня, Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу Ларисы Максимовой. Она признана виновной в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU