2019-08-21T17:56:59+03:00
Общество

В уральском цехе по производству обуви нашли множественные нарушения условий труда

На предприятии не стирали спецодежду и не надевали защиту
Алина СУРИНА
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В уральском цехе по производству обуви нашли множественные нарушения условий трудаВ уральском цехе по производству обуви нашли множественные нарушения условий трудаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральском цехе по производству обуви нашли множественные нарушения условий труда. Проверку ООО «Стиль-ЭКС» в Богдановиче организовали специалисты Каменск-Уральского Роспотребнадзора. На предприятии была не обеспечена стирка спецодежды, работники не использовали средства защиты органов слуха и органов дыхания. Кроме того отсутствала информация о вакцинации и прохождении медицинских осмотров сотрудниками предприятия.

- Не организовано проведение лабораторного контроля атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия, почвы в местах размещения отходов, качества питьевой воды в цехе, в том числе горячего водоснабжения; не определены и не согласованы с органами Роспотребнадзора классы опасности для отходов, не установлены размеры и границы санитарно-защитной зоны предприятия, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

На рабочих местах обувщиков выявлено превышение предельно допустимого уровня содержания вещества «Бутилацетат». На детской и взрослой обуви отсутствовала обязательная маркировка. Кроме того сотрудники Роспотребнадзора не нашли информацию о материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за обувью. Суд вынес решение о приостановлении деятельности участков цеха с нарушениями на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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