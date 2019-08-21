2019-08-21T16:41:03+03:00
Общество

Для отдаленных районов Свердловской области стала доступней детская паллиативная помощь

В отделениях появились паллиативные койки и выездная форма оказания помощи
Алина СУРИНА
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Детская паллиативная медицинская помощь стала доступной в отдалённых районах Свердловской области. В этом году активно начала развиваться детская паллиативная служба: появились паллиативные койки в педиатрических отделениях медицинских организаций, развивается выездная форма оказания помощи.

- Сегодня на территории области в регистре детей с паллиативными состояниями находится 440 детей. Основная задача обеспечить адресность помощи данным детям. Организована помощь как в условиях круглосуточного стационара - 19 паллиативных коек в четырёх медицинских организациях, так и на дому выездными консультативными бригадами - 35 медицинских организаций имеют на это лицензии, - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава Свердловской области Наталья Зильбер.

Особое внимание уделено обучению специалистов паллиативной помощи - на сегодняшний день повысили свою квалификацию 132 врача и 60 медицинских сестер. Одной из первых медицинских организаций, кто организовал паллиативную помощь, стала Серовская городская больница. За полгода здесь приняли 31 ребенка. Сейчас паллиативные койки в Серове работают на весь Северный управленческий округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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