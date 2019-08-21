«Не дадим ввергнуть родину во тьму произвола»: как бард Новиков в 1991 году защищал Ельцина в Свердловске

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-21T16:05:16+03:00

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Август в России традиционно ждут с напряжением. Немало ключевых для нашей родины событий за последние десятилетия произошли именно в этом месяце. Самые громкие из них – государственный переворот в 1991 году, когда власть в руки на несколько дней взяли представители ГКЧП. Их называли консерваторами и представителями старого советского лагеря, которому противостоял демократ, свердловчанин Борис Ельцин. Его власть на посту президента РСФСР сильно пошатнулась в те дни.

Родной Свердловск активно поддержал в те дни своего земляка, собравшись на митинге на главной площади города. Обращение интеллигенции в поддержку Бориса Ельцина к уральцам тогда зачитал бард Александр Новиков. Но сначала он сказал несколько слов от себя.

- Я призываю сегодня всех, в чьих руках оружие, солдат, офицеров, генералов и адмиралов, как это было во все времена, когда русская армия не хотела позорить свое оружие и обагрять его кровью, не применять его против мирного населения. И не подчиняться никаким приказам временного комитета, - заявил со сцены Новиков. Исполнять приказы верховного главнокомандующего вооруженными силами на территории РСФСР Бориса Ельцина.

Так площадь, где проходил митинг, выглядит сегодняФото: Алексей БУЛАТОВ

Далее Новиков зачитал текст, в котором от лица интеллигенции выразил поддержку законному российскому правительству и избранного президента Бориса Ельцина.

- Мы не должны позволить ввергнуть нашу родину во тьму произвола и беззакония. Наш долг – не допустить глумления над человеческими правами, возврата к чудовищным временам репрессий и террора, - сказал со сцены бард.

Новиков упомянул, что страна на тот момент была измучена политическими интригами и ждет реальных экономических и социальных преобразований.

- Сегодня от нашей решимости и стойкости зависит будущее страны, нас и наших детей, - заявил Александр Новиков, призвав жителей Свердловска сплотиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/727218" frameborder="0"></iframe> Новиков на митинге в защиту ГКЧП.Видео: СГТРК

Отметим, что через две недели после проведения этого митинга Свердловску возвратили историческое имя – Екатеринбург. Спустя 28 лет с момента тех событий Александр Новиков продолжает творческую карьеру, также он работает художественным руководителем Театра эстрады в родном городе, который находится всего в сотне метров от места проведения митинга в 1991 году.

В память о тех исторических событиях, а также о времени правления Бориса Ельцина на посту президента с 1990 по 1999 год здесь же построен Ельцин Центр.

- События, которые в то время происходили в Москве, безусловно имели отношение к событиям в Свердловске, поскольку как раз в это время Борис Ельцин организовал поддержку в процессе противостояния путчу. Здесь была большая группа поддержки Ельцина на всех траекториях его пути до момента, как он был наказан по партийной линии, - рассказывает политолог Анатолий Гагарин. – Уральцы сильно поддерживали своего президента. Прежде всего, это касалось интеллигенции. Приемная группа уральцев даже уехала в Москву поддерживать противостояние ГКЧП у Белого дома. Страна в этот период несколько раз находилась в сложной ситуации перед выбором своего дальнейшего пути.

ИСТОЧНИК KP.RU