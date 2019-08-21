2019-08-21T13:10:30+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»

Размер процентной ставки зависит от срока и доли вклада
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Доля вклада может составлять до 50% включительноДоля вклада может составлять до 50% включительно
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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам вклад «Стратегия». «Стратегия» – это комплексное решение, которое позволяет получить высокую процентную ставку по вкладу – до 9% годовых в рублях и до 3,0% годовых в долларах США, а также инвестиционный доход.

Минимальная сумма вклада составляет 150 тысяч рублей или 2500 долларов США, срок – 181 или 367 дней. Вклад можно открыть в отделениях Банка при условии оформления следующих инвестиционных продуктов по желанию клиента:

- полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь». В продукт включены стратегии ИСЖ «Медицина будущего», «Робототехника» и «Золотодобывающие компании»;

- полис накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум» в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь»;

- индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены стратегии ИИС «Российские облигации» и «Российские акции» на сумму от 450 000 рублей;

- паи паевых инвестиционных фондов от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены паи открытых ПИФ рыночных финансовых инструментов: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».

Доля вклада в общей сумме размещения, включающей сумму вклада и сумму инвестиционных продуктов, может составлять до 50% включительно.

Размер процентной ставки зависит от срока и доли вклада – от 8,0% до 9,0% годовых в рублях и от 2,5% до 3,0% годовых в долларах США (максимальная ставка 9,0% годовых в рублях и 3,0% годовых в долларах применяется при размещении на срок 181 день и доле вклада до 30% включительно).

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями по продукту можно в любом отделении Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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