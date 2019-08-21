2019-08-21T12:25:50+03:00
Происшествия

В Полевском разыскивают мужчину без зубов, с татуировками и с пистолетом

Из огнестрела мужчина стрелял в соседа
Екатерина САЛТЫКОВА
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На преступление мужчина пошел ночью.На преступление мужчина пошел ночью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В селе Курганово, которое находится рядом с городом Полевским, повздорили соседи. Да так, что один пришел к другому с пистолетом.

- Мужчина произвел несколько выстрелов в соседа, после чего скрылся, - говорят в следственном комитете по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В области ключиц у мужчины татуировки в виде звезд.

- У разыскиваемого при себе имеется огнестрельное оружие, предположительно, пистолет, внешне напоминающий «ПМ», - уточняет глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Очевидцев или тех, кто узнал мужчину просят сообщить по телефону «02» или круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД РФ по Свердловской области: 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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