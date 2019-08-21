Чтобы пробок не было: на перекрестке Объездной и Амудсена в Екатеринбурге добавили еще один поворот

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-21T11:47:22+03:00

Раньше поворот был разрешен только из левой полосы. Фото: Яндекс.Панорамы

Теперь автомобилистам не нужно будет нарушать правила

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В Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и улицы Амудсена появился новый знак, разрешающий поворот налево сразу с двух рядов. Информацию о нововведениях подтвердили в пресс-службе мэрии.

- Дорожники сделали две полосы на поворот (в сторону Академического), потому что там часто скапливались машины и образовывались пробки, - объяснили там. – Сейчас должно быть легче. На прямой проезд остается еще две полосы, поэтому проблем не должно возникнуть.

Напомним, что ранее с Объездной можно было повернуть только из крайнего левого ряда. Очень многие нетерпеливые водители нарушали правила и создавали аварийную ситуацию, поворачивая со второго ряда.

ИСТОЧНИК KP.RU