Чтобы пробок не было: на перекрестке Объездной и Амудсена в Екатеринбурге добавили еще один поворот
В Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и улицы Амудсена появился новый знак, разрешающий поворот налево сразу с двух рядов. Информацию о нововведениях подтвердили в пресс-службе мэрии.
- Дорожники сделали две полосы на поворот (в сторону Академического), потому что там часто скапливались машины и образовывались пробки, - объяснили там. – Сейчас должно быть легче. На прямой проезд остается еще две полосы, поэтому проблем не должно возникнуть.
Напомним, что ранее с Объездной можно было повернуть только из крайнего левого ряда. Очень многие нетерпеливые водители нарушали правила и создавали аварийную ситуацию, поворачивая со второго ряда.
ИСТОЧНИК KP.RU