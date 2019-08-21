«Врачи предлагают ампутацию»: на Урале у молодой девушки нашли рак, после травмы во время зарядки

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-21T11:40:08+03:00

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«Комсомолка» не первый раз пишет про Оксану Кириллову из Нижнего Тагила: девушка всю жизнь занималась спортом и никогда не жаловалась на здоровье, пока однажды не потянула мышцу во время утренней зарядки. Хирурги уверяли, что у девушки гематома и прописывали мази. Но спустя две недели, уже после МРТ, озвучили страшный диагноз: саркома мышечной ткани. Так в марте 2019 года жизнь 33-летней Оксаны изменилась навсегда.

Девушка прошла четыре курса химиотерапии Фото: предоставлено героем публикации

За месяц опухоль стала неоперабельной: онкология достигла четвертой стадии. В свердловском онкодиспансере девушке назначили курсы химиотерапии – всего четыре, после которых она долго восстанавливалась. Некогда подвижная Оксана сегодня много спит и почти не встает с больничной койки. За ней ухаживает ее пожилая мама – 60-летняя Татьяна Кириллова.

– После последнего курса у нее сильно упал гемоглобин – до 64, хотя нормальный уровень – 120! Ей сделали переливание, которое не помогло, – рассказывает пенсионерка. – Собрали консилиум: врачи разводят руками, говорят, ни чем не могут помочь. Предлагают ампутировать ногу либо дают направление в Москву…

До болезни девушка занималась плаванием и танцами Фото: предоставлено героем публикации

Единственным источником дохода у семьи стала пенсия Татьяны – порядка 10,5 тысяч рублей. На эти деньги она пыталась оплатить лекарства – до 8 тысяч рублей в месяц, дорогу до онкодиспансера – до 16 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные расходы, такие как покупка еды. Денег не хватило, и пожилая женщина заложила все ценные вещи, которые у нее были – украшения, технику.

– Я сейчас сплю на кушетке рядом с Оксаной, потому что денег на пансионат нет, – вздыхает Татьяна. – Теперь потребуются деньги на перелет, а о расходах в самой Москве мне даже думать страшно.

Если вы хотите помочь Оксане и ее маме, публикуем ссылку на реквизиты Сбербанка (получатель Татьяна Ивановна Кириллова):

Счет 40817810016546559904

Карта 5336 6901 5077 1766

ИСТОЧНИК KP.RU