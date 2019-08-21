Находился слишком близко к путям: на Урале под колесами электропоезда погиб мужчина
В Свердловской области накануне вечером, в 21:15, под колесами электропоезда погиб мужчина 45-50 лет. Инцидент произошел на 366 километре пятого пикета перегона «Старатель – Нижний Тагил».
- По предварительным данным мужчина шёл вдоль железнодорожных путей в попутном направлении. Локомотивная бригада применила экстренное торможение и подала звуковые сигналы, однако ввиду близкого расстояния наезда избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. – Пострадавший доставлен на станцию Нижний Тагил, где бригада «скорой» констатировала его смерть.
Сейчас следователями проводится доследственная проверка. Уже было осмотрено место происшествия и опрошены работники локомотивной бригады. Чтобы установить точную причину смерти, специалисты проведут судмедэкспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU