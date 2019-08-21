2019-08-21T11:01:05+03:00
Общество

«Вынуждены леньку-еньку выплясывать»: директор музея святости в Екатеринбурге пригрозила Покрасу Лампасу судом Божьим

Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"
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Директор музея святости Екатеринбургской епархии Оксана Иванова пригрозила Покрасу Лампасу Божьим судом. Вчера фестиваль «Стенограффия» анонсировал визит художника в столицу Урала – он восстановит «Супрематический крест» на Уралмаше.

- Говорят у него такой высокий покровитель, что все наши начальники вынуждены перед мальчиком леньку-еньку выплясывать. Можно было бы, конечно, как нам и советуют горожане, петиции запустить, пикеты, открытые письма с протестами, - высказалась она на своей странице в Facebook. – Но это только дополнительное унижение для тех, кто перед «питерским чичиковым» вынужден шапку ломать, жалко их. Поэтому мы прибегнем к другому средству - предадим Покраса Лампаса суду Божьему. У нас тоже есть высокий Покровитель, повыше Лампасова будет.

Напомним, что не так давно Оксана Иванова предложила проверить работу художника на экстремизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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