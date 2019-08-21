Сотрудников «Уральских авиалиний» за 10 миллионов отправляют на отдых в санатории

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-21T10:21:49+03:00

Такое решение было принято после жесткой посадки одного из лайнеров посреди поля

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Фонд социального страхования выделил больше 10 миллионов рублей на оздоровление сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии», чей лайнер неделю назад совершил экстренную посадку на кукурузном поле под Москвой.

- Авиакомпания сможет приобрести 187 путевок в санатории. На рассмотрении в настоящее время находятся документы на возмещение средств по оздоровлению 50 работников авиакомпании предпенсионного возраста, - сообщили в пресс-службе Фонда.

Напомним, что лайнеру А321 пришлось совершить экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей. На борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Все остались живы.

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ИСТОЧНИК KP.RU