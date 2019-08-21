В Екатеринбурге экс-директору дали 5 лет тюрьмы за взятку в размере 24,5 миллионов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-21T10:07:59+03:00

Помимо этого, он должен выплатить штраф в 400 тысяч рублей

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Суд Екатеринбурга назначил экс-директору 5 лет колонии общего режима за взяточничество.

- С ноября 2012 по январь 2013 года, занимая должность исполнительного директора, он принял взятку на сумму около 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Фактически все деньги были перечислены подрядчику по фиктивным соглашениям к заключенными договорам на выполнение работ на автомобильных дорогах.

Помимо этого, с апреля по август 2013 года мужчина принял еще одну взятку – в размере 22,2 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма составила свыше 24,5 миллионов рублей.

Суд назначил экс-директору 5 лет колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. Его квартира стоимостью выше 16,1 миллиона рублей взыскана в счет пострадавшей стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU