В Екатеринбурге экс-директору дали 5 лет тюрьмы за взятку в размере 24,5 миллионов
Суд Екатеринбурга назначил экс-директору 5 лет колонии общего режима за взяточничество.
- С ноября 2012 по январь 2013 года, занимая должность исполнительного директора, он принял взятку на сумму около 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Фактически все деньги были перечислены подрядчику по фиктивным соглашениям к заключенными договорам на выполнение работ на автомобильных дорогах.
Помимо этого, с апреля по август 2013 года мужчина принял еще одну взятку – в размере 22,2 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма составила свыше 24,5 миллионов рублей.
Суд назначил экс-директору 5 лет колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. Его квартира стоимостью выше 16,1 миллиона рублей взыскана в счет пострадавшей стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU