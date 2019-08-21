2019-08-21T09:44:12+03:00
Общество

«Носил одежду с символикой ведомства и удостоверение»: на Урале пенсионер притворялся сотрудником ФСБ

Его приговорили к условному сроку
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской областиФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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66-летний житель села Лая из Горноуральского округа притворялся сотрудником спецслужб. Для этого мужчина приобрел одежду с символикой ФСБ и удостоверение, похожее на оригинальное. Кроме того, в общении пожилой мужчина упоминал высокопоставленных силовиков, с которыми якобы был знаком.

Мужчина подделал документы Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

Мужчина подделал документы Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

– В феврале 2019 года он обратился к руководителю одного из предприятий Нижнего Тагила с предложением прекратить в отношении него доследственной проверки, которую якобы инициировали сотрудники полиции, – рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. – За услугу он запросил 300 тысяч рублей.

В тот же месяц его задержали настоящие сотрудники ведомства, когда злоумышленник получал деньги от потерпевшего. Против него завели уголовное дело.

С пострадавшего он требовал 300 тысяч рублей Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

С пострадавшего он требовал 300 тысяч рублей Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

– Суд приговорил его к году лишения свободы условно, а также испытательному сроку в 2 года, – добавили в ведомстве. – Если вы столкнулись с такими же мошенниками, просьба обращаться в дежурную часть УФСБ региона по телефону: 358-63-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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