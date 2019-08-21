В Екатеринбурге ко Дню знаний подорожали «однушки»
В среднем, арендатору придется отдать 18,3 тысяч за месяц
Самые дорогие для съема квартиры оказались в центре, Парковом и Компрессорном районахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге перед началом учебного года на 10% поднялись цены на жилье. Как отмечают аналитики сайта недвижимости N1.RU, дороже всего теперь стоят «однушки» - в среднем, 18,3 тысяч рублей в месяц.
- На 7% повысилась цена на «двушки». Сейчас ее можно снять, в среднем, за 22,8 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе портала. – Вместе с тем «трешки», наоборот, подешевели на 4%. За месяц придется отдать 30,4 тысячи рублей.
Кстати, самые дорогие «однушки» находятся в центре, Парковом и Компрессорном. Много предложений по съемным квартирам появилось в Парковом, на Эльмаше и Уралмаше.
ИСТОЧНИК KP.RU