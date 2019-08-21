Свердловские полицейские проверили больше 3,5 тысяч владельцев оружия

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-21T09:03:29+03:00

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В Екатеринбурге подвели итоги третьего этапа профилактической операции «Арсенал», которая направлена на пресечение незаконного оборудования оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Мероприятие проходило с 13 по 15 августа.

- Представители МВД посетили не только тех, кто законно приобрел ружья и карабины, но и тех, кто склонен к нелегальному обороту. Так, в полицейскую сводку угодил ранее судимый 27-летний житель Нижнего Тагила. В квартире на улице Киевской оперуполномоченные обнаружили револьвер, изготовленный самодельным способом и восемь патронов к нему, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

В ходе операции сотрудники изъяли 15 единиц оружия и порядка 800 разнокалиберных патронов. Помимо этого, было проверено 3 611 владельцев официально зарегистрированных «стволов», 77 из них были изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU