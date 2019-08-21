Осторожно, «дикие животные»: на трассах Урала появились знаки

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-21T08:16:07+03:00

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На трассах Свердловской области появились новые знаки – «Дикие животные». Их установили в целях дорожной безопасности.

- Знаки устанавливаются на самых аварийных участках, связанных с выходом диких животных, - объяснили в пресс-службе Уралуправтодора. – За полгода на федеральных дорогах Свердловской области зарегистрировано 43 таких ДТП (в аналогичный период прошлого года – 23 ДТП). Самое большое число ДТП с участием животных в этом году произошло на трассе Екатеринбург – Тюмень (20 ДТП).

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Участки, где появились новые знаки:

- Трасса Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» в Белоярском (26 и 33 километры), Богдановичском (79 и 88 километрах), Камышловском (109 и 114 километрах) и Тугулымском (265 и 269 километры) районах;

- Трасса Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган в Белоярском районе (34 и 44 километрах);

- Трасса М5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу в Сысертском районе (176 и 178 километрах).

Водителей просят быть внимательными при движении вдоль лесных массивов, особенно в темное время суток. В этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, не нанеся ущерб автомобилю и животному.

ИСТОЧНИК KP.RU