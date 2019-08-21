Хотела украсить дом: кольцовские таможенники нашли у пассажирки самурайский меч
Таможенники аэропорта «Кольцово» обнаружили у пассажирки рейса «Ираклион – Екатеринбург» самурайский меч – катану. Женщина рассказала, что купила меч в качестве сувенира, чтобы дополнить домашний интерьер. Но она не знала, что катана является холодным оружием.
- По форме клинка она похожа на шашку. Небольшой изгиб клинка и острый конец могут нанести колющие удары. Именно это говорит о том, что меч является холодным оружием, - объяснил Сергей Боровик, замначальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Оружие было отправлено на экспертизу. Если после обследования катану признают холодным оружием, то пассажирке грозит административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU