2019-08-21T07:29:57+03:00
Общество

В Екатеринбурге до микрорайона «Светлый» пустят второй автобус

Он начнет ездить с середины сентября
Мария Трапезникова
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Пока что до "Светлого" ездит только один автобусПока что до "Светлого" ездит только один автобусФото: Алексей БУЛАТОВ
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С середины сентября до микрорайона «Светлый», что находится на Уктусе, будет ездить еще один городской автобус, №42. Об этом сообщил застройщик, отметив, что продление маршрута было согласовано в комитете по транспорту.

- Чтобы запуск состоялся, нам необходимо обеспечить автобусам место для стоянки и разворота - там уже установлены шлагбаум и запрещающий знак, - сообщил он.

Напомним, что сейчас до микрорайона ходит только 1 автобус, №083. На месте будущей парковки общественного транспорта водителей просят не парковаться и не загораживать проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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