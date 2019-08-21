«Бесы лезут из-под земли»: в Екатеринбурге рядом с «Радугой Парком» появилась гигантская рептилия

СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-21T06:29:25+03:00

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В Екатеринбурге рядом с ТРЦ «Радуга Парк» появился гигантский дракон. Нового гостя заметили вчера вечером местные жители. Оказалось, что это аттракцион, который этим летом путешествует по городам России. Длина дракона 50 метров, ширина 12.

Как рассказали организаторы, внутри надувной рептилии находятся две секции, предназначенные для детей и взрослых.

Сверху дракон выглядит очень внушительно. Фото: сообщество "Магический дракон"

Рептилию установили рядом с ТРЦ "Радуга Парк". Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

- Для детей у нас есть развлекательная программа «Магическое путешествие». Их забирают аниматоры и играют с ними в течение 20 минут. Дети танцуют, играют в мини-игры, отгадывают загадки и ищут магию внутри настоящего дракона. Такая программа рассчитана на детей с 3-4 до 10 лет, - уточнили организаторы. – Для взрослых есть «Комната страха» - жуткий лабиринт, из которого нужно выбраться.

Организаторы отмечают, что внутри дракона находится две секции: для детей и взрослых. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Дракон уже побывал в Тюмени, Серове, Нижнем Тагиле и Первоуральске. И теперь «дополз» до Екатеринбурга. Многих местных жителей появление такого существа напугало, а некоторые сравнивают его с «бесами, которые лезут из-под земли». Вероятно, здесь звучит отсылка к фразе телеведущего Владимира Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU